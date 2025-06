Betinho Marques – Mentes brilhantes e ousadas para reiniciar processos na base do Galo

Com uma proposta desafiadora, Luiz Carlos Azevedo, novo gerente das categorias de base do Galo, traz consigo uma bagagem de dez anos no Flamengo

É sabido que o trabalho de fundação é árduo, moroso e pouco publicitário. Mas, diante do cenário econômico de múltiplas camadas e das prateleiras midiáticas e financeiras, não haverá sobrevivência competitiva para o Atlético sem uma estrutura baseada em processos — e com mentes brilhantes.

Além do trabalho no Flamengo, o repórter espanhol Jorge García Hernandez também ressaltou a atuação de Luiz com atletas que hoje disputam a Copa do Mundo de Clubes da FIFA:

Um dos principais jornais da Espanha e do mundo, o portal AS, destacou Luiz Carlos, gerente geral da base do Atlético. O dirigente brasileiro foi descrito como “uma das melhores mentes do futebol brasileiro”.

A convite de Paulo Bracks, Luiz Carlos aceitou o desafio de transformar a base do Galo com todo o gás. Recentemente, buscando reconexão com a várzea, as periferias e a Região Metropolitana de BH, o clube lançou o CAMpo dos Sonhos.

Academias do Galo

Após anos de demora, o Atlético finalmente executa um desejo antigo: licenciar, com equipe capacitada, as Academias de Futebol do Galo pelo estado de Minas e até fora do país. Com perfil de escolinhas franqueadas, a iniciativa expande a marca Atlético no Brasil e no mundo. Ainda que de forma tardia, o clube fecha um ciclo e compreende que é com a base que o CAM poderá, um dia, ser sustentável.

Sidnei Loureiro, ex-diretor de futebol do Botafogo e CEO da Licenci Esportes, é o rosto — e o “cara” — da empresa responsável pela capacitação, gestão e treinamento das franquias da Academia do Galo. O que antes era um sonho distante para crianças do interior de Minas — vestir e competir com a camisa listrada mais famosa do estado — agora se torna possível graças ao processo organizado e ousado de Sidnei.

Até aqui, o nome do Galo já está presente em 73 Academias, distribuídas em 35 cidades mineiras (17 na Grande BH) e 20 fora de Minas, sendo: