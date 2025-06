Atlético de Madrid x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso joga por um empate para chegar às oitavas de final do Mundial de Clubes como primeiro lugar do grupo da morte

Atlético de Madrid e Botafogo chegam à última rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes dos Estados Unidos em situações bem distintas. Os cariocas têm posição confortável, enquanto os espanhóis terão que se desdobrar pela classificação às oitavas de final. A bola rola nesta segunda-feira (23), às 16h, no Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles. No mesmo horário, pela mesma chave, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders se enfrentam no Lumen Field, em Seattle.

O Botafogo é o líder do Grupo B, com seis pontos, seguido por PSG (três), Atlético de Madrid (três) e Seattle Sounders (zero).

Como chega o Atlético de Madrid?

Goleado pelo Paris Saint-Germain na estreia por 4 a 0, o Atlético de Madrid se recuperou e venceu o Seattle Sounders por 3 a 1, na sequência. Porém, ainda está em situação delicada, afinal, precisa bater o Botafogo por três ou mais gols de diferença para não depender de mais ninguém.

O zagueiro Lenglet, expulso contra o PSG, volta a ficar à disposição do técnico Diego Simeone, porém, não tem escala garantida na partida contra os cariocas. Em contrapartida, Griezmann, fora do duelo contra o Seattle Sounders, deve pintar entre os 11 jogadores iniciais do Colchonero.

Como chega o Botafogo?

Apontado pela imprensa convencional como grande zebra, o Glorioso, com 100 % de aproveitamento, precisa de apenas um empate para avançar na primeira colocação do grupo da morte. O Botafogo, aliás, pode até perder por dois gols de diferença que ainda garante a vaga na fase seguinte do Mundial de Clubes. Apesar deste aspecto positivo, o técnico Renato Paiva afirmou que enfrentar o Atlético de Madrid é “subir outra montanha” depois do heroico triunfo sobre o PSG por 1 a 0. Antes, o Mais Tradicional havia batido o Sounders por 2 a 1.