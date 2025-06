Vitinho rebate Vitinha: ‘Agora não esquece a gente’

Meia do PSG, Vitinha havia afirmado que não conhecia o volante Marlon Freitas. Agora, no entanto, vai ter que ouvir

Quase xarás, Vitinho e Vitinha se enfrentaram na vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0 , na última quinta-feira (20), em Los Angeles, pela rodada 2 do Grupo B do Super Mundial de Clubes. O meia do PSG, perguntado por torcedores alvinegros, afirmou que não conhecia o volante Marlon Freitas. A declaração foi rebatida, então, pelo defensor do Mais Tradicional.

“Agora ele não esquece a gente mais (risos)”, provocou o lateral-direito do Botafogo, em entrevista à “Cazé TV”.

Para o camisa 2, o Botafogo sempre tem algo a provar e logra êxito.

“Passamos por alguns momentos em que as pessoas falam que é impossível, e mais uma vez mostramos que é possível. Temos que dar parabéns para o grupo. Estamos, portanto, trabalhando forte, fazendo história no Botafogo. Mais uma vez a gente mostra a força do nosso dia a dia”, reforçou o lateral.

O Botafogo lidera a chave com seis pontos e precisa de apenas um empate para avançar, enfim, na ponta do Grupo B. Nesta segunda-feira (23), o Glorioso enfrenta o Atlético de Madrid, no Rose Bowl, em Los Angeles, local onde fez história e bateu o atual campeão da Champions League.