Vasco fará amistoso em Natal e não deve mais enfrentar equipe alemã

Cruz-Maltino enfrenta o Montevideo Wanderers, do Uruguai, em 5 de julho, às 17h, e a tendência é que não faça amistoso com o Leverkusen

Em meio à disputa do Mundial de Clubes, o Vasco fará um amistoso com o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal. Assim, o confronto internacional acontece no dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), e servirá de preparação para o retorno do calendário do futebol brasileiro.

O duelo internacional, então, fará parte da Vitória Cup. Além disso, a venda de ingressos teve início nesta sexta-feira (20) no site oficial da Arena da Dunas. A tendência é que o Cruz-Maltino receba em torno de R$ 1,5 milhão com a realização do amistoso na capital do Rio Grande do Norte.