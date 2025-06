Tensão, alívio e baile funk: o clima da vitória do Flamengo em Copacabana

A torcida do Flamengo compareceu em grande número na fan zone de Copacabana para acompanhar a vitória sobre o Chelsea nesta sexta-feira (20) , pela segunda rodada do grupo D do Mundial de Clubes. Os torcedores viveram uma montanha russa de sentimentos ao longo da partida. No entanto, a confiança e também apoio, mesmo que de longe, era um fator unânime entre os rubro-negros. No fim, os rubro-negros terminaram o dia em festa.

Antes do apito inicial, os rubro-negros chegaram bem confiantes para a partida. Afinal, os clubes brasileiros seguem se impondo nas partidas. A vitória do Botafogo sobre o PSG e o domínio do Fluminense diante do Borussia Dortmund deram esperanças aos torcedores. Contudo, a partida não foi tão fácil e contou com sofrimento.

O Flamengo começou dominando o jogo, mas foi o Chelsea que marcou o primeiro gol. Aos 13 minutos, Pedro Neto marcou após erro de marcação do lateral Wesley. O clima era de apoio, porém, depois dol gol dos ingleses, os torcedores presentes começaram a ficar tensos com cada erro em passes ou jogadas mal finalizadas. Em um momento, o local quase silencioso. O time de Filipe Luís foi para o intervalo atrás do placar, mas com domínio do jogo.

Virada e explosão

Ao final do primeiro tempo, os torcedores do Flamengo entoaram um “Vamos virar, Mengo!” diversas vezes. Outros, mais confiantes, arriscaram “Nós vamos golear. Isso aqui é Flamengo!”. No começo do segundo tempo, Gerson teve uma clara chance, o que agitou novamente a torcida, que entoou mais uma vez o grito de virada. Posteriormente, Gonzalo Plata também fez a torcida gritar gol.

Na saída de Arrascaeta, os torcedores até ensairam uma vaia para Filipe Luís, já que o camisa 10 é um dos ídolos. No entanto, três minutos depois, Bruno Henrique, que entrou no lugar do uruguaio, marcou o gol de empate. Explosão da torcida com o tradicional “banho de cerveja” entre os torcedores e copos para o alto. Logo depois, Danilo fez o tento da vriada para explodir a praia de Copacabana. Muitos torcedores com mão na cabeça sem acreditar no que estava assistindo. Por fim, Wallace Yan ainda marcou o terceiro para decretar o “baile” na praia.