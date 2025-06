Tênis? Benfica aplica ‘pneu’ e faz 6 a 0 no Auckland em jogo de quatro horas

Em uma partida que demorou quatro horas para acabar, o Benfica se impôs e goleou a fraca equipe do Auckland City, da Nova Zelândia, por 6 a 0, nesta sexta-feira (20/6), pela segunda rodada do Grupo C, do Super Mundial de Clubes. O confronto ficou marcado por uma nova paralisação por conta do alerta de tempestade. Desta vez, levou pouco mais de duas horas para a bola voltar a rolar. Contudo, dentro das quatro linhas, os Encarnados sofreram com a defesa adversária no primeiro tempo, mas deslanchou na etapa final e construiu a goleada para somar pontos importantes.

Com o resultado, o assume a liderança provisoriamente do Grupo C, mas vai perder a posição após o jogo entre Bayern de Munique e Boca Juniors, já que qualquer resultado no embate tira os portugueses do primeiro lugar. Contudo, mantém vivo os Encarnados no Mundial. Por outro lado, o Auckland segue sendo o patinho feio da competição e amargou sua segunda goleada sofrida.