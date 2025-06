São Januário receberá evento que exalta a história do Vasco neste sábado

Exposição reunirá objetos históricos e homenagens que revisitam episódios marcantes do passado do Gigante da Colina

A ExpoVasco acontece neste sábado (21), das 10h às 18h. Realizada pela segunda vez em São Januário, a exposição reunirá objetos históricos e homenagens que revisitam episódios marcantes do passado do Gigante da Colina.

Os ingressos para a ExpoVasco estão disponíveis no site oficial do clube e também na bilheteria do estádio, com valores acessíveis tanto para sócios quanto para o público em geral.