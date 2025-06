Santos desiste de Verón e vai devolvê-lo ao Porto

Gabriel Verón está perto do adeus no Santos. O atacante não está nos planos do técnico Cleber Xavier após casos de indisciplina e deve deixar o clube em breve. Ele está emprestado pelo Porto, de Portugal, até o final do ano, mas certamente vai procurar um novo clube para seguir a carreira. A saída deve ser confirmada nos próximos dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Porto deve emprestar novamente o atacante para outro clube e já tem interessados da Série A do Brasileirão. O novo diretor de futebol do Santos ainda tentou dar uma nova vida para Gabriel Verón na Vila Belmiro. Alexandre Mattos conhece o atleta dos tempos de Palmeiras e Cruzeiro, mas após resistência, acabou concordando com a dispensa.

A indisciplina é um dos principais problemas envolvendo Veron. O atacante já faltou a treinos sem justificativa e chegou atrasado em outras ocasiões.

Gabriel Verón chegou na Vila Belmiro na reta final do Campeonato Paulista e demorou para ganhar minutos com Pedro Caixinha. Após a demissão do português e a chegada de Cléber Xavier, o atacante viu a oportunidade de ganhar mais minutos. Tanto que foi titular contra o CRB, pela Copa do Brasil. Contudo, o desempenho ruim fez com que ele perdesse a vaga contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, o jogador chegou acima do peso, mas emagreceu. O clube entende que a vida agitada fora dos campos compromete seu desempenho. Assim, ele deve deixar o clube com apenas nove jogos disputados, sem marcar gol e nem distribuir assistências.