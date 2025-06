River Plate x Monterrey: onde assistir, escalações e arbitragem

No sábado (21), às 22h (horário de Brasília), o tradicional Rose Bowl, na Califórnia, recebe um dos duelos mais aguardados do Grupo E: River Plate e Monterrey se enfrentam em busca de protagonismo no Mundial de Clubes da Fifa 2025.

Como chega o River Plate

O River Plate chega embalado para o segundo jogo no Mundial de Clubes após vencer o Urawa Red Diamonds por 3 a 1 na estreia, em Washington. Com uma atuação segura, o time argentino mostrou força ofensiva com gols de Colidio, Driussi e Meza, assumindo a liderança isolada do Grupo E. O técnico Marcelo Gallardo elogiou o resultado, mas admitiu que a equipe ainda pode render mais, especialmente após sentir o peso da estreia. Agora, com dois pontos de vantagem na tabela, uma nova vitória contra o Monterrey garante a classificação antecipada às oitavas de final.

Apesar do bom momento, o River lida com dúvidas importantes no elenco. Driussi, que marcou um dos gols, sofreu uma lesão no tornozelo e será reavaliado. Enzo Pérez também preocupa após sair no intervalo com dores musculares, enquanto Agustín Ruberto segue fora por lesão no joelho. Com isso, jogadores como Miguel Borja, Giuliano Galoppo e o jovem Franco Mastantuono, recém-contratado pelo Real Madrid, podem ganhar espaço no time titular. Mesmo com esses desafios, o River mantém o favoritismo para avançar de fase.

Como chega o Monterrey

O Monterrey chega para o confronto contra o River Plate neste sábado com confiança após um empate importante por 1 a 1 contra a Inter de Milão na estreia do Mundial de Clubes. Embora tenha sido considerado azarão antes do torneio, o time mexicano mostrou resistência e competitividade diante de uma das favoritas do grupo. Com experiência em seis participações no Mundial e cinco títulos da Concacaf Champions League, Los Tuzos sabem da importância de evitar a derrota para manter as chances de avançar às oitavas de final.