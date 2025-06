Renato adota cautela sobre Cano e indica retorno de Ganso no Fluminense

Na véspera do duelo entre Fluminense e Ulsan, válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes , Renato Gaúcho resolveu falar sobre os grandes nomes do seu time. Ao falar sobre Germán Cano, ele foi cauteloso. Isso porque embora o departamento médico tenha liberado o atacante e ele esteja treinando normalmente, sua escalação como titular ainda não foi confirmada.

“O Ganso faz parte do grupo, está 100%. Tenho conversado com ele. Acrescenta bastante e é um dos líderes. Tem grandes chances de começar o jogo de amanhã”, declarou Renato.

Por fim, a classificação no Grupo F segue em aberto, o que torna cada decisão ainda mais estratégica. Com uma vitória sobre o Ulsan, o Fluminense pode assumir a liderança da chave, dependendo do resultado entre Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund. Desse modo, apenas os dois primeiros colocados avançam para as oitavas de final.