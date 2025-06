Reação de dono do PSG viraliza após derrota para o Botafogo

Al-Khelaifi, dono e presidente do PSG, deixou a impressão de insatisfação com a derrota para o Botafogo, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes. No momento em que deixava o estádio Rose Bowl, na Califórnia, o dirigente qatari teve conduta pouco sociável, que ganhou repercussão na internet. Especialmente também por antigos desentendimentos com John Textor, dono da SAF do Glorioso, no futebol francês.

O Alvinegro garantiu um triunfo histórico, já que uma equipe brasileira não vencia um europeu há quase 13 anos. Ao mesmo tempo, o Botafogo assegurou a liderança provisória do grupo e tem cenário favorável para conseguir a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes. Os desentendimentos entre os proprietários da SAF do Glorioso e do PSG tiveram início em julho do ano passado. John Textor é a principal figura do Grupo Eagle, que também administra o Lyon, um dos rivais do Paris Saint-Germain, no futebol francês.