Promessa da base do Botafogo celebra primeira convocação para Seleção sub-15

Germano se destacou como artilheiro do Botafogo do Campeonato Carioca Sub-15, marcando 40 gols na competição

A convocação acontece poucas semanas após Germano brilhar na conquista da Rimini Cup, tradicional campeonato europeu vencido com a camisa do Botafogo.

O atacante Bernardo Germano, artilheiro das categorias de base do Botafogo , foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-15. A lista, que veio a público na última quarta-feira (18), inclui o camisa 9 do Fogão para a disputa da “Copa 2 de Julho”, torneio que homenageia a Independência da Bahia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Receber essa convocação é uma emoção indescritível. É o reconhecimento de muito esforço, dedicação e amor pelo que faço desde pequeno. Vestir, então, a camisa da Seleção Brasileira sempre foi um sonho, e saber que ele está se tornando realidade me motiva ainda mais a continuar trabalhando forte. Vou buscar desfrutar ao máximo desse momento e seguir trabalhando para poder vestir cada vez mais a

camisa do Brasil”, comemorou.

Germano iniciou sua trajetória no futebol aos sete anos, atuando pelo Grau 10, equipe de futsal do Rio de Janeiro. Um ano depois, integrou o Madureira, clube tradicional do subúrbio da cidade. Durante sua passagem, conquistou o título de artilheiro do futsal da federação em 2020 e 2022.

Na sequência, defendeu a Portuguesa-RJ e o Serrano, até chegar, enfim, ao Botafogo, no fim de 2023. Em sua primeira temporada pelo Alvinegro, Bernardo se destacou como artilheiro do Campeonato Carioca Sub-15, marcando 40 gols na competição

Os jogadores convocados se apresentam, assim, no dia 28 de junho e permanecem com a Seleção até 13 de julho. A competição, aliás, também contará com a participação da Seleção Scout, da Bolívia, do Galicia Dom Macedo, da Bahia, e da equipe do Jacobina.