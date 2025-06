Messi relembra disputa com CR7 e afirma: ‘Não somos amigos’

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo viveram anos no topo do futebol mundial. Os dois jogadores são os que mais venceram o prêmio de melhor jogador do mundo. Dessa forma, o argentino comentou sobre essa ‘disputa’ com CR7.

Pelo Inter Miami, Lionel Messi está disputando o Mundial de Clubes. Aliás, o argentino foi decisivo na vitória do Inter Miami por 2 a 1 contra o Porto de virada. Ele marcou o segundo gol do clube norte-americano em uma cobrança de falta.

Dessa forma, o Inter Miami está na segunda colocação do Grupo A – atrás apenas do Palmeiras, e com a classificação para as oitavas de final encaminhada. Os dois clubes que avançarem neste grupo, vão enfrentar os adversários do Grupo B, que conta com Botafogo, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

