Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da sua primeira vitória no Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund entra em campo para encarar o Mamelodi Sundowns, pela segunda rodada da competição. A partida acontece na tarde deste sábado (21), às 13h, de Brasília, em Cincinnati.

Os alemães estrearam no torneio com um empate contra o Fluminense e somaram apenas um ponto. Por outro lado, o Mamelodi venceu o Ulsan Hyundai e ocupa a primeira colocação do Grupo F, com três pontos.