Jornalista da Globo critica o Atlético de Madrid: ‘Joga como o Volta Redonda’

Apresentador do Grupo Globo, André Rizek utilizou uma comparação entre o desempenho do Botafogo para criticar as performances do seu próximo adversário, o Atlético de Madrid. Durante a edição desta sexta-feira (20), do programa “Redação SporTV”, o jornalista indica que há semelhanças entre a maneira como o time espanhol joga e uma equipe da Série B. Afinal, atuação da equipe espanhola não convenceu o profissional de comunicação, mesmo com a vitória sobre o Seattle Sounders, na última quinta-feira (19).

“Eu volto a falar do Simeone porque ele é o treinador mais bem pago do mundo, tem um elenco excelente e ele joga como se fosse o Volta Redonda contra o PSG, com todo mundo atrás do meio-campo, sem pegar na bola”, reclamou o comunicador sobre a forma de atuar do Atlético de Madrid.