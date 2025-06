Jogadores do Inter Miami reforçam discurso de Messi sobre Palmeiras: ‘Melhor do grupo’

Companheiros do craque argentino no time da Flórida, Sergio Busquets e Federico Redondo também enaltecem próximo adversário do Grupo A / Crédito: Jogada 10

O dircurso elogioso de Lionel Messi ao Palmeiras, próximo adversário do Inter Miami no Mundial de Clubes, não foi isolado. Companheiros de time do craque argentino, Sergio Busquets e Federico Redondo também se renderam ao talento da equipe comandada por Abel Ferreira. Ex-Barcelona, Busquets chegou a definir o Verdão como “uma das melhores equipes do torneio” após o empate sem gols com o Porto e a vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “É a melhor equipe do grupo, uma das melhores do torneio. Mereceu ganhar a primeira partida e ganhou a segunda. Sabemos que será muito difícil, tem grandes jogadores. Vamos lutar até o final e buscar pontuar para nos classificarmos à próxima fase, o que seria um sonho para todos nós”, afirmou o meio-campista espanhol. Redondo, que apareceu para o futebol no Argentinos Juniors, reforçou o entedimento de que o time brasileiro réune qualidades inquestionáveis. “Sabemos o rival que são. É um rival que, eu pelo menos, vi muito no futebol sul-americano. São muito intensos, têm um bom elenco. Fizeram uma boa partida contra o Porto, que, para mim, mereceram ganhar. Hoje ganharam também merecidamente. Assim, agora temos que trabalhar e não podemos cometer erros”.. Inter Miami e Palmeiras, empatados com quatro pontos, se enfrentam na próxima segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Um empate classifica os dois times para o mata-mata do torneio da Fifa. O Palmeiras lidera o Grupo A em razão do saldo de gols (2 contra 1). Porto e Al Ahly, com um ponto cada, completam a chave.