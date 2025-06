Igor Jesus descreve comemoração do gol do Botafogo: ‘Parecia que estava num sonho’

Autor do gol do tento sobre o PSG, atacante agradece quem confiou em seu trabalho e analisa grande atuação do Alvinegro no Mundial

Autor do gol da histórica vitória sobre o Paris Saint-Germain, Igor Jesus descreveu o momento da comemoração, quando subiu na mureta do Rose Bowl, nos Estados Unidos. De acordo com o atacante, a visão ficou turva e parecia viver um sonho diante dos torcedores alvinegros no Mundial de Clubes.

“Quando eu subi na mureta, na verdade, minha visão escureceu, parecia que estava num sonho. Somente agradecer a todos que acreditam no meu trabalho. Como eu sempre falei, eu cheguei no Botafogo e muitas pessoas não acreditavam no meu potencial. Só que eu sabia o que poderia entregar a esse grupo. Muito feliz com tudo que eu construí daqui, e a dar continuidade, porque estamos em jogos importantes contra o Atlético de Madrid”, disse.