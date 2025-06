Herói do Flamengo sobre o Chelsea, Bruno Henrique revela conversa com Filipe Luís

Atacante, que deixou o banco com Fla atrás no placar, serviu na virada participando de dois gols; veja o que ele disse após o jogo

O atacante Bruno Henrique foi mais uma vez decisivo para o Flamengo. Ao entrar aos 10′ da etapa final, ele precisou de pouco tempo em campo para participar dos gols da virada do Mengão para cima do Chelsea, nesta sexta-feira (20/6), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Após o apito final, o craque conversou com a reportagem do SporTV, onde falou pela primeira vez após a épica partida. Assim, BH revelou uma conversa do técnico Filipe Luís com os jogadores que estavam no banco de reservas.