Gallardo, do River Plate, revela convite para Cristiano Ronaldo atuar no Mundial

O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, afirmou que fez um convite para Cristiano Ronaldo disputar o Mundial de Clubes com o time argentino. No entanto, embora tenha avaliado a possibilidade, o português não aceitou e seguiu no Al-Nassr, com quem renovou seu vínculo.

Cristiano Ronaldo, aliás, teve seu nome especulado em diversos clubes que estão no Mundial, até mesmo no Palmeiras. Porém, tudo não passou de especulação. Ele não está no torneio e sua equipe nem sequer conseguiu a classificação.-