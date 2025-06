Flamengo provoca Chelsea após vitória pelo Mundial: ‘Ingleses na roda’

Em seu perfil oficial no Instagram, o clube carioca fez uma comparação entre o Chelsea e o filme “Vida de Inseto”, com direito à troca do Leão do escudo do clube europeu pela formiga Flik, protagonista da animação.

O Flamengo derrotou o Chelsea por 3 a 1, na tarde desta sexta-feira (20) , pela 2ª rodada do Mundial de Clubes e encaminhou a classificação para as oitavas de final. Logo após o apito final, os torcedores compartilharam brincadeiras e zoações nas redes sociais. O próprio perfil oficial do Rubro-Negro nas redes sociais também aproveitou o momento e compartilhou memes para zoar o clube inglês.

Além disso, o Flamengo relembrou a música da torcida que exalta a vitória do time sobre o Liverpool por 3 a 0, na Copa Intercontinental de 1981. Na mesma publicação, o clube colocou o escudo do América-MEX no lugar do Chelsea. Afinal, o clube inglês fez uma publicação em que colocou o escudo do time mexicano ao invés do Flamengo.

“Em junho de 2025, botamos os ingleses na roda”, postou o clube. “Botar os ingleses na roda? Disso a gente entende”, escreveu o perfil em outra publicação.

Grupo do Flamengo

Com o resultado, o Flamengo é o líder isolado da chave com seis pontos. O Chelsea ainda é o segundo lugar, com três pontos. A terceira rodada do Grupo D acontece na terça (24). Espérance e ingleses jogam na Filadélfia, enquanto LAFC e o Rubro-Negro se enfrentam em Miami. Os jogos são simultâneos, às 22h (de Brasília).