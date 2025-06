Flaco López renasce em 2025 para ‘desbancar’ contratação mais cara do Palmeiras

Argentino vem entregando boas atuações, principalmente no Mundial de Clubes, e busca espaço no time titular, no lugar de Vitor Roque / Crédito: Jogada 10

Uma diferença de R$ 90 milhões separam as contratações de Flaco López e Vitor Roque no Palmeiras. Contudo, neste momento do Super Mundial de Clubes, o argentino mostrou que pode sim ”desbancar” a maior contratação da história do Verdão, para ser titular na principal competição da temporada. O ano de 2025 foi complicado para o argentino até o Mundial. Afinal, ele viu Abel Ferreira pedir a contratação de um camisa 9 ainda em janeiro. Após empate com o Noroeste, pelo Paulistão, o treinador apontou o jovem Thalys, da base, como melhor centroavante do elenco e afirmou que “precisava mais” de Flaco.