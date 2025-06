Filipe Luís, do Flamengo, revela surpresa com invencibilidade dos brasileiros

Após a épica vitória do Flamengo sobre o Chelsea por 3 a 1, nesta sexta-feira (20/6), o técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). O comandante revelou surpresa com a excelente campanha dos times brasileiros no Mundial de Clubes e também quatro noites sem dormir por conta do duelo contra os Blues. Além disso, elogiou Bruno Henrique, craque do jogo com um gol e uma assistência.

“Primeiro, estou surpreso porque conheço a qualidade dos clubes europeus, especialmente a elite do futebol, uma absoluta elite, dez ou 12 clubes no mundo que fazem parte dessa elite. Estou surpreso por esses resultados. Às vezes, eles não estão muito acostumados com o clima, mas os clubes sul-americanos são muito competitivos e na Libertadores, nós sabemos que é muito difícil vencer e nem sempre o melhor vence”, revelou.