Entenda os planos do São Paulo para a primeira semana de Crespo

Após anunciar a chegada do técnico Hernán Crespo , o São Paulo agora planeja os próximos passos para o início de trabalho do argentino. O clube espera que o treinador chegue ao Brasil na próxima segunda ou terça-feira e definir os planos para a retomada dos jogadores, que estão de férias neste momento.

O elenco volta a treinar no dia 26 de junho e, além dos treinos, devem fazer amistosos antes da volta oficial do Brasileirão. O São Paulo volta a jogar uma partida oficial no dia 13 de julho, contra o Flamengo, no Maracanã.

Além disso, Crespo será apresentado às novas estruturas do CT da Barra Funda, que passou por reforma em 2022 e 2023, com a reformulação do Reffis (Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica), agora chamado de Reffis Plus. Há novos aparelhos e um espaço mais moderno no local.

Por fim, Crespo também deve realizar um estudo de quem deve chegar e sair no elenco. O Tricolor está no mercado atrás de peças para reforçar o plantel mas, com pouco dinheiro em caixa, está em busca de oportunidades.

Já no casos das saídas, o treinador também terá que tomar definições do futuro de alguns atletas com quem trabalhou em 2021. Por exemplo, Igor Vinícius está de malas prontas para o Santos, mas o argentino pode barrar a saída. Além disso, o volante Luan, que ficou encostado boa parte da temporada e voltou a treinar com o elenco recentemente, é uma grande incógnita dentro do clube.