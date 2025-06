Em meio ao Mundial, Felipe Melo visita a Fluminense House em Nova York

Além disso, o clube expôs a taça da Libertadores de 2023, que fez com que o Tricolor garantisse uma vaga no novo torneio da Fifa. Cabe ressaltar que o espaço é um ponto de encontro dos torcedores que estão em solo norte-americano para torcer pelos comandados do técnico Renato Gaúcho.

O Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, chama a atenção dos torcedores brasileiros. Assim, a Fluminense House em Nova York recebeu visitantes ilustres na última quarta-feira (18). Entre eles, Felipe Melo, que esteve no evento organizado pelo clube, conversou com torcedores e participou de um podcast da FluTV.

“Muito feliz em estar aqui. Como eu já disse no barco, é um prazer representar o Fluminense neste Mundial de alguma forma. É um orgulho para mim, tenho um sentimento de muita gratidão pelo clube e por todos os torcedores”, disse Felipe Melo.

Além do ex-jogador e atual comentarista do SporTV, o presidente do clube, Mário Bittencourt, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, também estiveram no local.

“Quero agradecer a todos os torcedores que vieram. A gente ornamenta o bar, mas quem faz a festa é a nossa torcida. Ficou mais do que provado no que fizemos no estádio, no barco e aqui que o nosso torcedor é a razão da existência do clube. Estamos muito honrados de participar da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA”, declarou o presidente Mário Bittencourt.