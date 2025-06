DJ Marlboro agita torcida do Flamengo na Praia de Copacabana

Torcedores chegam no Fan Zone para acompanhar ao duelo contra o Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D; moral em alta!

Afinal, o Jogada10 está presente no evento, organizado pela Fifa. O dono da festa é o músico DJ Marlboro, flamenguista assumido e que toca os funks mais clássicos do Rio de Janeiro nas areias de Copacabana.

A torcida do Flamengo demonstra otimismo para o duelo desta sexta-feira (20/6) contra o Chelsea (ING), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. E na Fan Zone, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, a animação toma conta.

“Flamengo hoje vai jogar aquele futebol tentando manter o padrão dele, com toque de bola. Vai ser uma vitória bem difícil, com placar bem apertado. 2 a 1, mas meio a zero já está bom”, disse um animado torcedor.

Outra pessoa presente era Fernando Souza, torcedor-símbolo do Flamengo e que costuma ir aos jogos no Maracanã com a roupa do personagem Chapolin Colorado. Assim, ao Jogada10, ele revelou seu palpite:

“Fala, Jogada10! Hoje é 3 a 0. Tudo nosso e nada deles! Isso aqui é Flamengo. (Gols de) Arrasca, Jorginho e Luiz Araújo”, afirmou o “Chapolin Rubro-Negro”.