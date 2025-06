De forma histórica, Botafogo quebra tabu de vitórias sul-americanas sobre europeus

Alvinegro bate o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no Mundial de Clubes e quebra tabu que durava desde 2012, com o título do Corinthians

Com o histórico triunfo sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, o Botafogo quebrou um longo tabu em Mundiais de Clubes. Afinal, os europeus não perdiam uma partida para os sul-americanos, no torneio da Fifa, desde 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea e ficou com a taça.

Ainda nesta quinta-feira (19), o Inter Miami teve a primeira vitória de um representante da América do Norte sobre equipes do Velho Continente, ao triunfar por 2 a 1 sobre o Porto, com direito a gol de falta de Messi. A informação é do portal “ge”.