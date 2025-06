Cucurella, do Chelsea, projeta reencontro com Flamengo: ‘Podemos vencê-los’

Jogador espanhol lamenta derrota, cita 'momentos diferentes' entre europeus e sul-americanos e fala de hipotética revanche / Crédito: Jogada 10

A derrota do Chelsea para o Flamengo nesta sexta-feira (20/6) não caiu bem para o elenco do time londrino. Após o apito final, o lateral-esquerdo Cucurella falou sobre o revés por 3 a 1, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Para o espanhol, a Premier League segue como a melhor liga do mundo. O jogador, então, projetou um possível reencontro entre Chelsea e Flamengo em um outro momento, afirmando acreditar que o time inglês poderia derrotar o Rubro-Negro.

Acho que a Premier League é a principal liga do mundo. Eles têm um bom time, mas o momento dos times é bem diferente. Não é só esse jogo, acho que dá para ver que o momento dos times sul-americanos não é o mesmo dos da Europa. As condições não são as mesmas também. Não é uma desculpa, é a realidade. Eles têm muito talento, mas acho que, se nos enfrentarmos em outro momento, podemos vencê-los", disse. LEIA MAIS: Atuações do Flamengo contra o Chelsea: Triunfo imponente. BH e Filipe Luís brilham Dava para perder para o Flamengo? Dessa forma, Cucurella elogiou o Flamengo, exaltando a qualidade dos jogadores adversários. No entanto, disse que o Chelsea também criou o suficiente para ganhar, afirmando que se havia hora para perder algum jogo na competição, era exatamente contra o time carioca. "Acho que eles têm qualidade, são os primeiros da liga (Brasileirão), têm muitos jogadores internacionais. Eles venceram hoje, mas tivemos nossas chances também… O mais importante é que talvez agora seja o momento de perdermos. Se tivéssemos que perder algum jogo, acho que teria que ter sido agora. Se passarmos. será o momento de mostrar nossas qualidades", encerrou.