Cruzeiro negocia empréstimo de Peralta ao Cerro Portenõ

Peralta está emprestado ao Athletico-PR desde fevereiro deste ano. No entanto, o jogador não foi utilizado em nenhuma partida do Furacão durante os quase cinco meses no time.

O Cerro Portenõ tem interesse no volante Fabrizio Peralta, do Cruzeiro. Os clubes devem chegar a um acordo de empréstimo nos próximos dias. Atualmente, o jogador está no Athletico-PR.

O Cruzeiro pagou R$ 16 milhões para contratar o jogador. Fabrizio Peralta, entretanto, atuou apenas por 20 minutos em 2025. Em 2024, no ano em que chegou ao clube, Peralta jogou doze partidas.

Mais jogadores podem ser emprestados pelo Cruzeiro

Nesta semana, o Sport procurou o ponta argentino Lautaro Díaz, do Cruzeiro, tentando uma transferência. Um atacante de lado é a prioridade do clube do Recife para a janela do meio do ano.

Lautaro já sabe do interesse do Sport. No entanto, a vontade de contar com o jogador ainda não foi formalizada em proposta por parte dos pernambucanos.

De férias com a família, o argentino recebeu a informação de seus empresários. Lautaro só volta do recesso no dia 27 deste mês.