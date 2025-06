Chelsea, adversário do Flamengo, criou laços com brasileiros desde a Era Abramovich

De acordo com o portal “Transfermarkt”, o Brasil é o terceiro país com mais atletas na história do clube inglês. Isso porque foram 21 jogadores contratados até aqui. Além disso, existem mais três nomes que nasceram no país, entretanto se naturalizaram: Jorginho, Deco e Diego Costa.

Adversário do Flamengo nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), nos Estados Unidos, o Chelsea criou laços com jogadores brasileiros desde a Era Abramovich, dono dos Blues de 2003 a 2022. Afinal, muitos desses atletas deles obtiveram sucesso no clube inglês, com passagens vitoriosas, de títulos e idolatria.

Reforço do Flamengo, Jorginho viveu o ápice da carreira em Londres, com os títulos da Liga dos Campeões, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes. Na época, em 2020, conquistou a Eurocopa pela Itália e ficou em terceiro na Bola de Ouro, no ano seguinte, atrás apenas de Messi e Lewandowski. Ele soma 213 jogos, 29 gols e oito assistências.

“Não joguei o suficiente, acho que não joguei o quanto queria, especialmente porque o Azpilicueta foi incrível naquela temporada e não me deixou jogar. Então foi uma experiência incrível jogar na Premier League, jogar pelo Chelsea e fazer muitos amigos lá. Tenho muitos amigos no clube e também na cidade, então será especial. Tive momentos especiais”, disse.

Contratado na temporada de 2014/15, Filipe Luís, atual treinador do Flamengo, que irá reencontrar os Blues, fez apenas 26 partidas e marcou um gol. Por outro lado, foi campeão de dois títulos: a Premier League e a Copa da Liga Inglesa, quando brigava por posição com o espanhol Azpilicueta.

Com quatro temporadas e três títulos, Thiago Silva conquistou a idolatria no Chelsea. O Monstro, inclusive, figura no time ideal do clube em seus 120 anos de história, quando atuou entre 2020 e 2024. Nesse sentido, com a camisa azul, conquistou a Champions League, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes, com 156 jogos e nove gols marcados.

Além dele, Ramires chegou ao clube em 2010 e, com muito destaque, estufou a rede do Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões 2011/12. Ao todo, esteve em campo em 251 oportunidades, com cinco títulos.

Willian, por sua vez, teve sete temporadas pelos Blues. Ele esteve em campo 339 vezes e se estabeleceu como o 23º jogador com mais jogos pelo clube, assim como conquistou duas taças da Premier League, além da Liga Europa, FA Cup e Copa da Liga Inglesa.