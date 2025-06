Carballo deve retornar ao Grêmio, mas segue com futuro incerto

O Grêmio provavelmente terá o retorno do meio-campista Felipe Carballo para a segunda parte da temporada. Ele estava emprestado ao New York Red Bulls, dos EUA desde agosto do ano passado. O seu vínculo acaba no fim de junho e o clube norte-americano não demonstrou desejo em ativar a opção de compra. Com isso, à princípio, a expectativa é de que o jogador uruguaio se reapresente com o restante do elenco no dia primeiro de julho, no CT Luiz Carvalho.

Neste cenário, o clube gaúcho precisará tomar uma decisão sobre o futuro do jogador uruguaio, que tem contrato até o fim de 2026. Em primeiro momento, o volante deve ser reintegrado, mas passará por uma avaliação do técnico Mano Menezes para saber se poderá ser uma peça útil no elenco. Caso a opção do treinador seja por negociá-lo, a prioridade do clube será liberá-lo em definitivo e não novamente por um empréstimo.