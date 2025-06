Bruno Henrique decide, e Flamengo vence Chelsea com direito a olé: 3 a 1

Camisa 27 sai do banco aos 10' do segundo tempo e participa de dois gols em seis minutos; Rubro-Negro botou ingleses na roda

O Flamengo foi gigantesco no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Mesmo saindo atrás do placar, o Rubro-Negro virou para cima do Chelsea, vencendo por 3 a 1, nesta sexta-feira (20/6), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, e mantendo a invencibilidade brasileira na competição. Assim, o Fla mantém os 100% no Grupo D e praticamente crava vaga às oitavas de final. Para melhorar: fica em boa situação para avançar como líder de sua chave.

Bruno Henrique, o predestinado, fez o primeiro, enquanto Danilo marcou o segundo do Mengão. Wallace Yan fechou a conta, com a torcida dando olé nos acréscimos. Antes, ainda no primeiro tempo, Pedro Neto abrira o placar para os Blues, que ficam em segundo no grupo.