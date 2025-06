Brasil manifesta interesse em sediar Mundial de Clubes da Fifa em 2029

Em primeiro lugar, Xaud explicou os objetivos da nova gestão da CBF e destacou o bom momento dos clubes brasileiros. Ele também elogiou a atual edição do torneio e colocou o país à disposição para organizar a próxima. Infantino reagiu com entusiasmo e considerou a proposta viável.

A CBF ainda não formalizou a candidatura, mas acredita ter dado o primeiro passo. A boa audiência no Brasil e a estrutura já existente fortalecem a intenção. O país também se prepara para receber o Mundial Feminino em 2027, o que reforça a capacidade de organização.

Por fim, além do Brasil, Marrocos, Austrália e Estados Unidos demonstraram interesse. A Fifa ainda não definiu os critérios de escolha do próximo Mundial de Clubes. A edição de 2029 terá 32 clubes e está prevista para os meses de junho e julho. Se for sede, o Brasil poderá ganhar uma vaga extra no torneio.

