Botafogo-SP marca no último lance e vence Chapecoense na Série B

Foi com emoção. O Botafogo-SP venceu a Chapecoense por 1 a 0, nesta sexta-feira (20), em Ribeirão Preto, pela 13ª rodada da Série B, e dessa forma deixou a zona de rebaixamento. Wallison marcou o gol da vitória no último lance da partida após aproveitar cobrança de escanteio. Ele ainda contou com um desvio no rosto do zagueiro Bruno Leonardo.

Com a vitória, o Botafogo-SP chegou aos 13 pontos, saiu da zona de rebaixamento e assumiu o 16º lugar. Já a Chapecoense, por sua vez, perdeu a chance de encostar no G4, e está na oitava colocação, com 19. Na próxima rodada, o time paulista enfrenta o Cuiabá, dia 30, fora de casa, enquanto a Chape recebe o Goiás, um dia antes.