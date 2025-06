Botafogo protagoniza a vitória mais importante do século

Allianz Parque desacreditado. Monumental de Núñez com dez jogadores desde os 30 segundos da final. Beira-Rio de ressaca. Rose Bowl contra o melhor time do planeta. O Botafogo vai ampliando o número de façanhas mastodônticas em menos de um ano. Todas em contextos de adversidades e do tamanho da grandeza do clube. Palmeiras, Mineiro, Internacional e, agora, o Paris Saint-Germain tombaram diante do Mais Tradicional. A lista não para por aí. O Flamengo levou de quatro no Estádio Nilton Santos. O Peñarol, cinco. O Fluminense perdeu os últimos oito jogos no Clássico Vovô. E pensar que, há cinco anos, o Glorioso estava a caminho da Série B, com R$ 33 na conta bancária e dirigentes aparecendo deitados em lives. Ainda houve um 2023 no caminho. Hoje, entretanto, o dono da América e do cinturão nacional encara o atual campeão da Champions League, sem medo, pelo Super Mundial de Clubes da Fifa. Inventem, portanto, proezas!

Botafogo é uma fortaleza

O triunfo do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, em Pasadena, Los Angeles, é fruto de uma estratégia executada com perfeição. Dias antes, esta coluna pediu 11 espartanos atrás da linha de bola. Renato Paiva e os seus futebolistas sabiam contra quem jogariam. Fechar a casa, entregar a pelota ao adversário, ficar na defesa e jogar por um lance contra os franceses não era sinônimo de covardia ou falta de ambição. Pelo contrário. Consciente, o time do técnico português foi impecável ao neutralizar o rival. O PSG trocou passes de um lado para o outro sem incomodar o goleiro John, obrigado a trabalhar apenas duas vezes. Não houve amasso, pressão sobrenatural e zagueiro tirando em cima da linha. O jogo esteve controlado durante 95% do tempo para que o brutal Igor Jesus decidisse em um piscar de olhos. Sim, era aquele mesmo adversário que, em duas semanas, meteu 5 a 0 na Inter de Milão e 4 a 0 no Atlético de Madrid.