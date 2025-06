Barcelona de Guayaquil anuncia novo técnico em meio à pausa

Treinador que ficou famoso por seus visuais um tanto quanto chamativos , Segundo Castillo foi demitido do comando técnico do Barcelona de Guayaquil nesta sexta-feira (20).

“Como instituição, expressamos nosso mais sincero agradecimento ao professor Castillo por seu compromisso, profissionalismo e disposição durante todos os momentos em que foi requerido. Tanto como treinador interino como em sua etapa no comando efetivo da equipe principal. Sempre deixou buscar no alto o nome do Barcelona”, detalhou o clube de Guayaquil.

O posto, aliás, ficou vago por pouco tempo, já que o Barce emendou a chegada do substituto para Segundo Castillo. Trata-se de ISmael Rescalvo, espanhol de 43 anos que tem larga experiência no futebol latino-americano. Nesse sentido, ele já trabalhou em países como Bolívia (The Strongest), Colômbia (Envigado e Tolima), México (Mazatlán) e também no Equador.

A saber, no país onde trabalhará no Barcelona de Guayaquil, ele foi o comandante de times como Independiente del Valle e no arqurrival dos Toreros, o Emelec.