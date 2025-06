Allan enaltece confiança do Botafogo em vitória histórica e pede respeito aos clubes brasileiros

Volante destacou que elenco do Alvinegro nunca deixou de acreditar em uma vitória contra o PSG e cobrou quanto ao trato aos times do Brasil

Um dos grandes trunfos para a vitória alvinegra foi o sistema defensivo. Dentro, se destacou Allan, uma das novidades de Renato Paiva para o confronto contra os franceses. O jogador afirmou que, dentro do elenco, o pensamento sempre foi otimista para o duelo e recordou que, apesar do tamanho do triunfo, o Botafogo ainda não garantiu a sua classificação para a próxima fase.

O Botafogo viveu uma das maiores noites da sua história nesta quinta-feira (19). Pela segunda rodada do Mundial de Clubes, o Glorioso conseguiu uma vitória gigante contra o PSG , atual campeão da Champions League, por 1 a 0.

“Acho que fora do Botafogo muita gente acreditava em outra partida, de repente a gente perdendo de três ou quatro a zero. Mas aqui dentro a gente nunca deixou de acreditar na qualidade da gente, no nosso potencial e a gente fechado aqui. É somente uma vitória importante, a gente sabe que não está classificado, mas é uma vitória que dá confiança e moral para a gente seguir a nossa caminhada aqui”, ressaltou em entrevista à CazéTV.

Respeito ao futebol brasileiro

O volante também aproveitou a oportunidade para pedir mais respeito às equipes brasileiras, que ainda estão invictas no Mundial de Clubes. Allan destacou que há esse pensamento também com a Seleção Brasileira e que é necessário valorizar mais o que acontece dentro do país.

“Acho que todos os times brasileiros merecem um pouco mais de respeito da nossa mídia. Acho que a gente sempre tem aquela coisa de ver quem é lá de fora é melhor do que a gente. Não só com os times, mas também com a nossa Seleção, acho que a gente tem que dar um pouco mais de moral, olhar para o nosso país, que a gente tem uma matéria-prima muito boa e os nossos times são muito bons”, enfatizou.