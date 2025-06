A Estrela Solitária brilha intensamente

O Botafogo é gigante, tem uma camisa pesadíssima na história. O Planeta Bola não pode desprezá-lo. Nem mesmo diante do Paris Saint-Germain, a melhor equipe do futebol atual. O duelo entre os campeões da América do Sul e da Europa na Copa do Mundo merece destaque pela dedicação e forte marcação alvinegra, o que transformou o poderoso rival num time previsível, de muitas bolas cruzadas na área.

Com atuação espetacular, o Glorioso renasceu, controlou o jogo, deu pouquíssimas chances ao adversário e venceu por 1 a 0. Não à toa, o técnico Luis Enrique disse na entrevista coletiva que foi o time que melhor se defendeu contra o PSG em toda a temporada. E falamos aqui não só do Campeonato Francês, mas da Champions League, a elite da bola.