‘Um amasso!’ Imprensa internacional repercute vitória do Flamengo sobre o Chelsea

De virada, Rubro-Negro derrotou o time londrino por 3 a 1, nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do grupo D do Mundial de Clubes

A vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, na segunda rodada do Mundial de Clubes, teve grande repercussão na imprensa internacional. Os jornais pelo mundo destacaram a surpresa e admiração com a atuação do Rubro-Negro, que virou o jogo com autoridade.

Na Argentina, o jornal Olé usou uma analogia curiosa para descrever o domínio flamenguista: comparou o ritmo do time carioca à capoeira. Segundo o diário, o Chelsea foi “obrigado a seguir os passos” da dança brasileira. O veículo ainda ressaltou a superioridade do Flamengo em posse de bola e intensidade, elogiando a postura do time mesmo após sair atrás no placar.