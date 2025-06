Vini Jr é detonado por imprensa da Espanha após estreia com o Real no Mundial

Jornal alega que o brasileiro teve uma sucessão de erros em empate do time espanhol com o Al-Hilal

Um dos principais jornais espanhóis, o “Mundo Deportivo” estampou em sua capa desta quinta-feira (19) uma matéria sobre o desempenho do jogador do Real Madrid. Anteriormente, a própria imprensa da Espanha havia destacado que o Mundial poderia ser a virada de chave para Vini Jr, após a saída de Ancelotti e a chegada de Xabi Alonso ao comando do time merengue.

A atuação de Vini Jr na estreia do Mundial de Clubes pelo Real Madrid, contra o Al-Hilal, não agradou à imprensa internacional, especialmente a espanhola. Mesmo sem render o esperado, ele recebeu elogios do adversário João Cancelo.

“O diagnóstico geral para o Real Madrid após a estreia fracassada na Copa do Mundo de Clubes contra o Al-Hilal não é bom. Um dos sintomas mais claros é a forma de Vinícius. O craque brasileiro, abatido desde aquela famosa tarde em que soube que não ganharia a Bola de Ouro, continua em queda e apresenta um nível, a cada partida, muito distante do que já foi visto no passado”, destaca o texto assinado por Mário Calderón.

Apesar da atuação discreta, Vini levou perigo sempre que teve a bola nos pés. No entanto, ele deixou o jogo aos 34 minutos do segundo tempo, alegando cansaço. Como esteve presente na Data Fifa com a Seleção Brasileira, praticamente não teve tempo de recuperação. O empate em 1 a 1 deixou o time merengue com apenas um ponto no Grupo H da competição.

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (22), para enfrentar o Pachuca, às 16h (de Brasília).