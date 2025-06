Torcida do Botafogo faz festa em Copacabana para acompanhar jogo contra o PSG

Nem mesmo o horário ou a dificuldade do duelo contra o PSG afastou o torcedor do Botafogo de fazer a festa nas areias de Copacabana. Na noite desta quinta-feira (19), os alvinegros aproveitaram o feriado de Corpus Christi para comparecer em bom público na FanFest.

Apesar do confronto contra o atual campeão da Champions League, os torcedores do Fogão mostraram otimismo para a partida. Jarbas Meneghini, conhecido por fazer réplicas de troféus, levou a sua versão para a taça do Mundial de Clubes.