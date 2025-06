Thiago Silva exaltou André, Felipe Melo e Marcelo antes do jogo contra o Borussia

Thiago Silva foi um dos destaques do Fluminense no empate contra o Borussia, na estreia do Mundial de Clubes na última terça-feira (17). A grande atuação do capitão começou, entretanto, no vestiário.

Antes do time entrar em campo, o zagueiro e líder chamou a palavra e disse para todos aproveitarem o momento. Além disso, exaltou atletas que foram importantes na Libertadores de 2023 e não vestem mais a camisa tricolor. O vídeo viralizou nas redes sociais.