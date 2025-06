Técnico do Chelsea elogia Flamengo e não vê Mundial como ‘pré-temporada’

“Eles são um time muito bom, é uma equipe boa de se assistir. Muitos jogadores bons estão lá, o técnico [Filipe Luís] jogou muito anos na Europa, então conheço bem ele. O time está indo muito bem no Brasil, assistindo aos jogos dá para perceber que eles são um grande time e organizados, com muito jogadores de qualidade. Mas vamos tentar dar o nosso máximo para vencer a partida”, elogiou Maresca.

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca encheu a bola do Flamengo nesta quinta-feira (19), véspera do confronto direto entre as equipes pelo Mundial de Clubes. O treinador italiano fez questão de elogiar a equipe e o técnico Filipe Luís em entrevista colettiva.

Um dos fatores que pesam para o time inglês neste Mundial de Clubes é o calor excessivo e o desgaste dos atletas que estão em fim de temporada. No entanto, Enzo Maresca adotou uma estratégia para contornar as adversidades.

Aproveitando o momento, o treinador do Chelsea disse que não trata o Mundial de Clubes como uma pré-temporada. No entanto, os jogadores dos clubes europeus chegam à competição em período próximos das férias.

“A gente tenta treinar menos, ou pelo menos priorizar aquilo que a gente acha mais importante, principalmente no aspecto tático. Isso acontece porque com a quantidade de jogos, é impossível para eles, como seres humanos, estarem 100%. Por isso a gente tenta cadenciar e focar na parte tática”, disse antes de complementar.

Chelsea e Flamengo duelam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial. Quem vencer, se aproxima da classificação para próxima fase do torneio.

