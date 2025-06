São Paulo acerta permanência de Marcos Antônio

Tricolor conseguiu a renovação do empréstimo do volante junto à Lazio por mais um ano

O São Paulo teve uma noite de anúncios importantes para o restante da temporada. Depois de confirmar o retorno do treinador Hernán Crespo, o Tricolor garantiu a renovação do contrato de empréstimo do volante Marcos Antônio.

O jogador possuía contrato de empréstimo com o Tricolor, junto à Lazio, até o final deste mês. Depois de negociações com o clube italiano, já que o clube não possui condições para comprar o jogador, que tem valor de mercado de R$ 25 milhões.