Richard Ríos, do Palmeiras, atrai interesses de clubes europeus

Volante vem sendo um dos grandes nomes do Palmeiras no Super Mundial de Clubes e pode ser a próxima grande venda do clube

Um dos grandes destaques do Palmeiras neste Super Mundial de Clubes, o volante Richard Ríos começou a receber os olhares do mercado europeu. O jogador, que considera estar vivendo seu melhor momento na carreira, está sendo monitorado por equipes do exterior e pode se tornar a próxima grande venda do Alviverde.

De acordo com o jornal ‘Sport’, da Espanha, o Atlético de Madrid seria um dos interessados no colombiano, após pedido do técnico Diego Simeone. Contudo, ainda não houve nenhum contato oficial dos Colchoneros. Diferente do Porto, de Portugal, adversário na estreia do Palmeiras no Mundial, que realizou uma sondagem. O Verdão, por sua vez, não vai discutir este assunto até o final da competição.

Ano passado, o West Ham, da Inglaterra, tentou tirar Richard Ríos. Mas o Verdão recusou a investida de cerca de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões) na época. Com a multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 632 milhões), o Palmeiras tem segurança para recusar as investidas e quer fazer sua nova grande venda com o volante.

“Para estar sendo negociado, precisa do interesse do atleta, do Palmeiras e algum interessado. Se não tiver interesse de alguma parte, o negócio não sai. Me baseio nos contratos em vigor”, disse Leila Pereira, nos EUA, ao ser questionada sobre uma saída de Richard Ríos.

Aos 25 anos de idade, o volante tem contrato até o fim de 2028. O Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Contudo, o clube sabe que precisa fazer uma venda grande para equilibrar o caixa. Assim, Richard Ríos aparece como um ativo de peso para uma possível negociação.