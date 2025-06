Renato Gaúcho projeta duelo entre Fluminense e Ulsan HD: ‘Finalizarmos melhor’

Após o 0 a 0 com o Borussia Dortmund, o Fluminense se prepara para o segundo desafio do Grupo F do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o Tricolor mede forças com o Ulsan HD, da Coreia do Sul, que perdeu na estreia, no sábado (21), às 19h (de Brasília). O técnico Renato Gaúcho, então, projetou o duelo e ressaltou que a equipe tem que ser mais assertiva nas finalizações.

“A gente sabe que daqui a pouco a gente tem mais uma partida difícil. E aí sim, procurar mentalizar, porque vamos ter muito pouco tempo de treinamento até lá. Mas o importante é que o meu time sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Procurar aproveitar melhor as oportunidades que a gente criar, finalizarmos melhor porque a gente consiga, assim, fazer os gols e conseguir a vitória. Com os três pontos do próximo jogo, pode ter certeza que a gente vai dar um grande passo para passarmos para a próxima fase, que é o nosso primeiro objetivo”, disse o comandante.

Dupla busca por uma chance

No momento, o treinador não deu indícios se mudará a equipe. No entanto, como o adversário é inferior ao Borussia, Cano, que voltou de lesão no joelho direito, e Ganso podem ter chance. O argentino não é titular desde o dia 29 de abril, quando começou a partida contra a Aparecidense pela Copa do Brasil e se lesionou ainda no primeiro tempo.

“A equipe fica bastante protegida dessa forma, a gente tem o nosso plano B também com o Ganso, eu converso bastante com ele, tem horas e horas para ele jogar. Hoje era uma partida que a gente sabia que ia ser muito difícil, a gente precisava de uma marcação mais forte no meio. Foi o que aconteceu, nos comportamos muito bem e acredito que a gente tem esses dois esquemas, dependendo do adversário. Dependendo do que a gente precisa, a gente usa o plano A ou o plano B.”, afirmou.