Quinto executivo da Vasco SAF, Admar Lopes busca equilíbrio e ser assertivo nos reforços

Português chega em meio à alta rotatividade do cargo no clube, não promete grandes contratações e diz entender questão financeira

Além disso, o executivo deixou claro que conversou com o técnico Fernando Diniz e que as contratações terão que ser assertivas, de acordo com os perfis analisados e a realidade financeira. O foco não é apenas contratar para preencher lacunas em quantidade, mas sim buscar qualidade e boa adaptação ao Cruz-Maltino.

Antes dele, Pedro Martins, que teve uma passagem pelo Cruzeir0, ficou 50 dias no cargo (em 2024), ainda sob a gestão da 777 Partners. A única contratação foi a do técnico Álvaro Pacheco, que deixou a equipe após quatro jogos, sem uma vitória sequer.

Quem ficou mais tempo no cargo foi o primeiro diretor: Paulo Bracks (486 dias – entre 2022 e 2023). Assim, o profissional destravou as negociações pela renovação de Andrey Santos, que logo foi para o Chelsea.

Foi o responsável por trazer dois pilares do time, como o goleiro Léo Jardim e o atacante Pablo Vegetti. Por outro lado, teve negociações questionadas, como as chegadas do atacante Pedro Raul, do zagueiro Robson Bambu e do meia Carabajal.

