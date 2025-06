Palmer, do Chelsea, revela pedido de tio para fazer gol no Flamengo

Times vão duelar nesta sexta-feira (20) pela segunda rodada do Mundial de Clubes e valendo a liderança do Grupo D

O confronto entre Flamengo e Chelsea é um dos mais esperados da segunda rodada do Mundial de Clubes. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20), a partir das 15h (de Brasília). Destaque do time londrino, o meia Cole Palmer revelou que tem um tio morando no Brasil e contou que recebeu um pedido especial: marcar um gol contra o time carioca.

Em entrevista, o jogador disse que soube, por meio do parente, da grande expectativa criada no Brasil para a partida. Flamengo e Chelsea venceram na primeira rodada e somam três pontos cada no Grupo D.