Palmeiras x Al Ahly é paralisado por alerta climático

Mesmo sem estar chovendo em Nova Jersey, o árbitro Anthony Taylor (ING) optou por paralisar o confronto entre Palmeiras e Al Ahly (EGI), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A partida estava aos 15′ do segundo tempo com vitória parcial do Verdão: 2 a 0.

Após o segundo gol do Palmeiras, anotado por Flaco López, o árbitro conversou com os treinadores e paralisou o duelo, às 14h27 (de Brasília). Os presentes no estádio receberam alertas em seus celulares, com determinação para que buscassem locais fechados. O mesmo ocorreu no telão do MetLife Stadium, com ordens para que os torcedores deixassem as arquibancadas. Dessa forma, os jogadores foram para os vestiários.