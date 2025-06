Palmeiras sofre atraso na chegada a Nova Jersey em razão do mau tempo

Em decorrência do mau tempo na cidade que hospeda o Verdão neste Mundial, o voo decolou rumo a Newark apenas às 15h30 (de Brasília), sendo 14h30 no horário local.

Na prévia do jogo contra o Al Ahly, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, o Palmeiras passou por um transtorno. A viagem de Greensboro, na Carolina do Norte, para Newark, em Nova Jersey, sofreu atraso de uma hora e meia. Assim, houve mudança na logística alviverde.

Tanto que apenas Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (18). Ele contou, inclusive, que durante o aguardo para deixar a Carolina do Norte, acompanhou parte do jogo entre Real Madrid e Al Hilal.

Na zona mista, em que a imprensa tem contato com os jogadores, nenhum titular pôde conversar com os jornalistas. De acordo com comunicado do clube, o objetivo foi o de evitar o desgaste dos atletas.

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (19), quando enfrenta o Al-Ahly, do Egito, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, pela segunda rodada do Grupo A. Às 16h, Inter Miami e Porto medirão forças. Os quatro times têm um ponto na tabela.