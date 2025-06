Neto dispara contra declaração de Denílson: ‘Eu nunca quis estar do lado da sua família’

Apresentador retruca fala do comentarista da Globo e diz que foi responsável pela permanência e saída do ex-jogador de seu programa na Band

“Disse que nunca fui do seu convívio. Nunca quis estar do seu lado, nunca quis estar do lado da sua família. Também nunca fui à sua casa e nunca irei”, iniciou o apresentador.

O Craque ainda alegou que o comentarista trabalhou por dois anos sob sua supervisão, visto que “ele deixou”. E só deixou a atração após a morte do narrador Luciano do Valle. “Ele pediu para sair, e eu retirei. Eu que nunca quis o convívio com ele. Escolha minha desde o início”, reforçou.

Neto explicou que, embora reconheça Denílson como “uma boa pessoa” e com “um bom coração”, jamais teve interesse em estreitar vínculos com o ex-companheiro de emissora. “Fui convidado várias vezes para aniversários dele, dos filhos, mas nunca quis ir”, completou. O apresentador também expôs as diferenças de estilo de vida entre ambos.

Denílson rebate com indiretas a Neto

A resposta veio horas depois através de uma publicação nas redes sociais. O comentarista da Globo confirmou parte do relato, mas questionou o tom adotado pelo Craque. “A única verdade aí é que realmente você me tirou do ‘seu programa’ no dia da morte do fenômeno Luciano do Valle. E, a partir daí, pedi pra não fazer mais seu programa”, escreveu.

De forma irônica, concluiu: “Cada um com sua narrativa… Cada um com sua verdade…”, sinalizando divergência entre os relatos. Ele ainda agradeceu à TV Bandeirantes pela trajetória construída e pelas amizades feitas no período em que integrou a equipe da emissora.